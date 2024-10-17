Сейчас останки доставляют в лабораторию, чтобы сравнить с ДНК, собранной у Синвара во время его заключения в израильских тюрьмах.

Армия обороны Израиля заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара в ходе операции в Газе, пишет Sky News.

В заявлении, опубликованном Армией обороны Израиля, говорится, что личности трех человек, убитых в ходе операции в секторе Газа, пока не могут быть подтверждены, однако предположительно, одним из убитых был Синвар, который является самым высокопоставленным членом ХАМАС после убийства Исмаила Хании в июле.

При этом, как сообщает репортер Axios Барак Равид, три израильских чиновника подтвердили, что одно из трех тел, "скорее всего" принадлежит лидеру ХАМАС.

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Сейчас останки его тела доставляют в лабораторию, чтобы сравнить с ДНК, собранной у Синвара во время его многолетнего заключения в израильских тюрьмах.

Корреспондент Sky News на Ближнем Востоке сообщает, что Синвар "предположительно" скрывался под землей в сети туннелей под Газой после вторжения ХАМАС в Израиль.

Как пишет Sky News, если гибель Синвара подтвердят, то это может повлечь за собой "крах любого оставшегося сопротивления ХАМАС в Газе", поскольку есть очень мало фигур, которые могли бы взять на себя его ​​роль.

Новый лидер ХАМАС

Напомним, в августе Яхья Синвар стал новым политическим лидером ХАМАС после того как предыдущий лидер Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране 31 июля. Считается, что Синвар был вдохновителем атак ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, и с тех пор он был "целью номер один" израильских военных.

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