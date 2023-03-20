Он заявил, что их видение завершения войны "максимально отражает единство взглядов мирового сообщества".

Лидер Китая Си Цзиньпин высказался о войне в Украине и отношениях Китая с Россией.

В опубликованной в российских СМИ статье под названием "Упорно двигаться вперед, к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России" председатель КНР назвал войну России против Украины "украинским кризисом".

"Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам. Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", - написал Си Цзиньпин в статье.

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Он заявил, что опубликованная ранее МИД КНР позиция по войне "максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".

"Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - заявил глава Китая.

Большая часть статьи посвящена китайско-российским отношениям. Цзиньпин отмечает, что они рассматривают свои отношения как один из главных приоритетов в дипломатии.

"Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Две страны твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения", - написал он.

Также председатель КНР добавил, что его визит в РФ нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. "Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - написал он.

Позиция Китая по войне в Украине

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Пекин соблюдал нейтралитет. Однако в украинском МИД заявляли, что на уровне нарративов их объяснение причин войны совпадает с российской.

В октябре министр иностранных дел Китая в разговоре с российским министром Лавровым заявил, что Китай одобряет инициативы Путина в "утверждении статуса России как крупного игрока на международной арене".

В 2023 году Китай обнародовал документ, в котором изложил свое видение урегулирования войны в Украине. Он содержит 12 пунктов, среди которых: уважение суверенитета всех стран, отказ от "менталитета холодной войны", прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров, решение гуманитарного кризиса, защита гражданского населения и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций, уменьшение стратегических рисков, содействие экспорту зерна, прекращение "односторонних санкций", поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению. При этом в документе не указано, кто начал агрессивную войну.

Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что Китай, по их данным, рассматривает возможность поставок оружия России. Они предупреждали, что в этом случае Китай перейдет "красную линию".

Недавно Си Цзиньпин обвинил западные страны во главе с США в том, что они оказывают против Китая "всестороннее сдерживание, окружение и подавление".

Визит лидера КНР в Россию состоится 20-22 марта. Соединенные Штаты Америки считают, что его могут попытаться представить как миротворческую миссию.

Как известно, после начала полномасштабной войны Си Цзиньпин не говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. За этот разговор выступала как украинская сторона, так и американская.

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