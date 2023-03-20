После визита в Москву и встречи в Владимиром Путиным лидер КНР Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"По словам человека, знакомого с этим вопросом, после поездки в Москву Си может позвонить заклятому врагу Путина, президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это будет первый прямой контакт Си с Зеленским после полномасштабного вторжения", - говорится в материале.
Визит Си Цзиньпина в Москву: детали
Визит лидера КНР в Россию состоится 20-22 марта. Соединенные Штаты Америки считают, что его могут попытаться представить как миротворческую миссию.
Накануне визита в РФ, Си Цзиньпин высказался о войне в Украине и отношениях Китая с Россией.
В Институте изучения войны считают, что Си Цзиньпин встретится с Путиным, где обсуждит схемы уклонения от санкций и участие Китая в переговорах об окончании войны в Украине.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что еще нельзя доподлинно сказать, что разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином состоится.