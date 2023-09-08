К учениям присоединятся и украинские военные.

ВМС Румынии и США проведут совместные военные учения Си Бриз-23 в дельте Дуная и Черном море. К учениям присоединится и Украина.

Также к ним будут привлечены военные из Франции, Болгарии, Британии и Турции, сообщили в штабе ВМС Румынии, передает Голос Америки. В ходе учений участники будут отшлифовывать обезвреживание взрывных устройств.

Румынские военные задействуют в учениях Морской тральщик (военный корабль по поиску, обнаружению и уничтожению морских мин) Sublocotenent Alexandru Axente, скоростной водолазный корабль Venus, бронированный скоростной патрульный катер Posada, высокоскоростные надувные лодки с жестким корпусом RHI), а также специалистов по обезвреживанию взрывчатки, саперов, взвод морской пехоты.

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США отправят на учения морской патрульный самолет P-8 Poseidon, а также водолазов, специализирующихся на обезвреживании бомб.

Основной целью учений является налаживание оперативно-тактического взаимодействия в сфере борьбы со взрывными устройствами, дрейфующими морскими минами.

Напомним, в 2022 году из-за полномасштабного нападения РФ на Украину, эти военные учения не проводились.

Морские военные учения"Си Бриз"

В июне сообщалось, международные учения "Си Бриз" восстановлены. Тогда спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что основная тематика этих учений отличается от тех, которые были в предыдущие годы. В частности, главная задача тренировок в рамках "Си Бриз-2023" - подготовка к планированию и ведение противоминных действий.

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