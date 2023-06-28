От Украины в учениях принимают участие противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов", и в этом есть интересная деталь.

Международные учения "Си Бриз" возобновлены. Как сообщил во время брифинга спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук, в прошлом году из-за полномасштабного нападения РФ на Украину, учения не проводились.

"Но в этом году они мы вновь вернулись к учениям серии "Си Бриз". К ним присоединились иностранные партнеры. В первую очередь, это Великобритания и США. Всего-18 стран-участниц. Основная тематика учений отличается от предыдущих - в первую очередь, обращаем внимание на деятельность ВМС после окончания этой войны, после нашей победы", - рассказал Плетенчук.

В частности, главная задача комплекса тренировок в рамках обучения "Си Бриз-2023" - подготовка к планированию и ведению противоминных действий. Речь идет о разминировании Черного моря и обеспечении безопасности судоходства. Конечно, эти вопросы актуальны и сейчас, но после завершения войны украинские военные моряки наконец смогут решить эти проблемы.

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Плетенчук уточнил, что учения направлены на организацию соответствующих тактических штабов, работы корабельного состава и кораблей разминирования в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Во время учений привлекаются образцы вооружения и военной техники, которую ВМС ВС Украины получили от стран-партнеров.

Так, со стороны Украины в учениях участвуют, в том числе два противоминных корабля класса Sandown, которые еще до полномасштабного вторжения Украине передала Великобритания. Сейчас название кораблей - "Черкассы" и "Чернигов", что не является случайностью.

"Такие катера, с такими названиями были в Крыму и интересная деталь - тогда командиром "Черкасс" был капитан 1-го ранга Юрий Федаш и именно он сейчас он украинской стороны руководит тренировками", - добавил спикер.

Он акцентировал на том, что, несмотря на войну, ВМС ВСУ продолжали развиваться – продолжалось обучение экипажей в разных странах. По словам Плетенчука, в рамках обучения "Си Бриз" ежегодно было оценивание совместимости украинских ВМС с соответствующими подразделениями НАТО и всегда в этом был положительный результат.

"Сейчас это (совместимость – УНИАН) усиливается. Мы получаем соответствующий опыт взаимодействия с войсками стран НАТО, каким-то опытом боевым мы с ними делимся. Потому что он – уникальный-никто реально не воевал с русскими уже давно. Поэтому такие учения-взаимовыгодное сотрудничество", - говорит Плетенчук.

Как уточнили в пресс-службе Командования ВМС ВСУ, 26 июня в городе Глазго Шотландия что входит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии при участии представителей 18-ти стран была проведена торжественная церемония, которую посвятили началу комплекса тренировок "Си Бриз". Мероприятие состоялось при участии командующего Военно-Морских Сил ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы.

Он поблагодарил Великобританию и ее военное руководство за предоставление своей территории и инфраструктуры для проведения тренировок и за поддержку ВМС 3С Украины. Также он выразил благодарность командующему 6 флота ВМС США за содействие обучению и поддержку.

Что нужно знать о военных учениях "Си Бриз"

Эти многонациональные проводились на территории Украины, начиная с 1997 года. Их организаторами выступают Украина и США.

В 2022 году обучение"Си Бриз" не произошли из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Летом 2021 года состоялись самые масштабные за свою историю международные учения "Си Бриз". В них приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

В учениях также участвовали эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

Представители ВМС ВСУ сообщали, что Россия внимательно наблюдала за этими учениями.

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