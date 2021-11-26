Сейчас новый штамм обнаружен в нескольких странах на юге Африки, в Гонконге, Израиле и Бельгии.

Швейцария ужесточила правила въезда из Южной Африки и других стран, в которых обнаружен новый вариант коронавируса.

В Швейцарии отмечают, что нововыявленный вариант вируса B.1.1.529 вызывает беспокойство. Он имеет больше мутаций, чем любой другой вариант, известный науке.

Предполагается, что этот вариант легче передается, чем вариант "Дельта", который сейчас преобладает в Швейцарии. Также существует вероятность, что предыдущие вакцины будут менее эффективными. Сегодня на внеочередном заседании ВОЗ также классифицировала новый вариант как вызывающий тревогу и потенциально опасный.

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Федеральное правительство немедленно приняло меры, чтобы предотвратить или по крайней мере замедлить распространение нового варианта в Швейцарии, насколько это возможно. Все рейсы из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и Южной Африки запрещены на неопределенный срок. При въезде из региона Южной Африки, Гонконга, Израиля и Бельгии все лица должны также предъявить отрицательный тест на Covid-19 с 20:00 26 ноября 2021 года и находиться на карантине в течение 10 дней. Въезд из этих стран больше невозможен для лиц, не являющихся гражданами Швейцарии или не имеющих вида на жительство в Швейцарии или в Шенгенской зоне.

Данный вариант вируса был выявлен в нескольких странах на юге Африки, в Гонконге, Израиле и Бельгии.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание на 26 ноября для обсуждения нового варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке и Ботсване, который, как предполагается, распространяется быстрее, чем считалось ранее.

Автор: Лидия Селезнева