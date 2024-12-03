Между Швецией и Финляндией заметили повреждения оптоволокна: власти подозревают саботаж

В правительстве Швеции подозревают, что это был акт саботажа.

В балтийском регионе обнаружили повреждения оптоволоконных интернет-кабелей. Власти Швеции начали расследование, сообщает BBC.

Отмечается, что в правительстве Стокгольма подозревают, что это был акт саботажа. Тем не менее в финской полиции заявили, что у них нет оснований подозревать преступную деятельность.

Также финское агентство транспортна и связи Traficom выяснило, что оптоволоконные интернет-кабели, вероятнее всего, были повреждены случайно.

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"Оба кабеля, похоже, были перерезаны во время строительных работ", - сказано в сообщении.

Скандинавская телекоммуникационная группа GlobalConnect рассказала журналистам, что по крайней мере одно из повреждений было вызвано строительными работами. Провайдер подчеркнул, что из-за этого около 6 000 домохозяйств в Финляндии остались без доступа к интернету.

Атаки на подводные кабели

Ранее в The Times говорили о том, что РФ может атаковать подводные кабели и трубопроводы неподалеку Ирландии. Союзники по НАТО обеспокоены неспособностью страны способствовать собственной защите.

По данным СМИ, российские ударные подводные лодки часто присутствуют в международных водах у берегов Ирландии, но их расположение вызвало беспокойство на самом высоком уровне Сил обороны и среди европейских союзников.

Кроме того, в The Wall Street Journal писали о том, что подводные кабели уязвимы к шпионажу со стороны китайских ремонтных кораблей. Отмечается, что Google, Meta Platforms и другие компании полагаются на специалистов по обслуживанию, включая иностранных владельцев.

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