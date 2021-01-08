В США ряд людей, опознанных во время штурма Капитолия, потеряли работу.

Ряд лиц, опознанных среди сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий, после этого потеряли работу.

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Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Так, маркетинговая компания Navistar в штате Мэриленд заявила, что уволит своего сотрудника, которого видели на фотографиях изнутри Капитолия с бейджем компании.

"Хотя мы поддерживаем право наших сотрудников на мирное и законное выражение взглядов, любой, чья опасное поведение создает угрозу для безопасности и здоровья других, не может оставаться сотрудником нашей компании", - говорится в заявлении.

Юрист из Техаса Пол Дэвис потерял работу в своей компании Goosehead Insurance после появления в соцсетях видео с его участием в событиях. В одном из них он говорит: "Мы пытаемся попасть в Капитолий, чтобы прекратить это".

В следующих публикациях Дэвис сказал, что "мирно протестовал" все время и не проявлял активных попыток попасть в Капитолий.

"Я сказал" пытаемся попасть в Капитолий", имея в виду озвучить протест. Не любым насильственным способом", - написал он впоследствии в свое оправдание.

Его компания сообщила в Twitter, что Дэвис больше не является сотрудником компании, не уточнив, был ли он уволен или решил уйти.

Бывший представитель штата Пенсильвания Рик Сакконе, который распространил на своей странице фото и видео себя под Капитолием, написав, что это мирное собрание, потерял работу в колледже Сен Винсен.

В видео, которое уже удалено, он якобы говорил, что протестующие "пытаются выгнать оттуда (из Капитолия) всех плохих людей и всех республиканцев, предавших нашего президента".

В колледже заявили, что сразу после этого начали внутреннее расследование, в результате чего Сакконе подал заявление об отставку и ее приняли. Он объяснил СМИ, что решил уйти, чтобы избежать скандала вокруг колледжа.

"Я решил уйти, потому что так будет лучше для школы. Я проработал там 21 год. Я не хотел, чтобы весь этот ужасный шум в медиа запятнал школу", - сказал он в комментарии местному изданию.

Есть как минимум один прецедент наказания за поддержку штурма и в рядах Республиканской партии.

Так, республиканская партия в Техасе отстранила от должности Вальтера Веста после того, как он комментариями на Facebook поддержал события под Капитолием.

"Хотя мы решительно поддерживаем право на мирное собрание, мы осуждаем насилие и молимся за всех, кто собрался в столице нашего государства и в Капитолии... Республиканская партия Техаса всегда была на стороне закона и порядка, и останется на нем", - говорится в заявлении на сайте партии.

Штурм Капитолия: что известно

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Байдена.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. В ходе столкновений погибли пять человек.

Позже Конгресс США возобновил работу после срочной эвакуации в результате захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

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Автор: УНИАН