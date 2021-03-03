Полиция работает над устранением угрозы вместе с другими правоохранительными органами.

В США полиция Капитолия получила разведывательные данные, указывающие на возможный заговор с целью "незаконного проникновение в здания Капитолия неустановленной группой ополченцев" в четверг.

Об этом сегодня сообщило правоохранительное ведомство, передает Голос Америки.

Полиция Капитолия также сообщила, что "всерьез отнеслась" к поступившим разведданным и сотрудничает с местными и федеральными органами, "чтобы пресечь любые угрозы Капитолию". Другие дополнительные подробности по этому вопросу более не предоставлены.

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Согласно некоторым ультраправым теориям заговора, в четверг бывший президент Дональд Трамп, потерпевший поражение на выборах 3 ноября, должен был быть приведен к присяге на второй срок. 6 января толпа сторонников Трампа, в числе которых, по словам властей, были правые экстремисты, ворвалась в Капитолий, прервав процедуру официального подтверждения победы президента Джо Байдена на выборах. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский.

В заявлении полиции Капитолия отмечается, что она уже произвела "значительные усовершенствования системы безопасности" здания, где заседают Палата представителей и Сенат. Неясно, были ли эти усовершенствования сделаны в связи с новой угрозой или они включают меры, принятые после январских беспорядков.

Штурм Капитолия: что известно

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

По состоянию на 15 января в США в связи со штурмом Капитолия были арестованы более 100 человек.

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

13 февраля Сенат США не смог объявить импичмент 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент.

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Автор: Виктория Токарева