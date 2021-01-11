Российская пропаганда высмеивает события в Вашингтоне, но на самом деле российскому президенту тяжело сдерживать собственных радикалов.

Глядя на то, как сторонники Дональда Трампа атакуют Капитолий, можно вполне оправданно предположить, что президент России Владимир Путин с удовольствием наблюдает за этими событиями, потирая руки. В конце концов, хаос, смятение и разрушения на экране можно расценить как кульминацию давних усилий Кремля подорвать американскую демократию.

Но в Москве и среди сторонников Путина реакция была сдержанной. А пропагандисты придерживались тонкой грани: с одной стороны они пользуются возможностью высмеивать США, но с другой - подчеркивают важность избежать таких беспорядков в России. Об этом пишет Politico. Хотя злорадства было много. И это предсказуемо.

"Американская демократия хромает на обе ноги", - написал в Facebook влиятельный российский чиновник во внешней политике Константин Косачев.

Читайте такжеШтурм Капитолия: одному из задержанных в суде понадобился переводчик с русскогоОн утверждал, что США "утратили свою способность сохранять собственный курс, а следовательно и задавать его другим". Также было много сравнений с революцией в Украине, которая в 2014 году привела к свержению режима Виктора Януковича, после чего Владимир Путин устроил аннексию Крыма. Вспоминая, как помощник Госсекретаря Виктория Нуланд раздавала печенье участникам протестов в центре Киева, Косачев злорадно спрашивал, что американцы сделали бы с иностранными чиновниками, если бы они делали что-то подобное со сторонниками Трампа на ступенях Капитолия. Говорили бы они, что "люди всегда правы" или о необходимости "свергнуть узурпаторов".

Целевая аудитория таких утверждений, конечно, внутренняя. Цель - указать на двуличие американского политического истеблишмента, который поддерживал Евромайдан в 2014-м, закрывая глаза на роль правых радикалов. Но при этом, фанатов Трампа, которые хотят отменить результаты президентских выборов, называют "преступниками и террористами".

Politico пишет, что эта попытка пропаганды Кремля поставить знак равенства между провальным беспорядков сторонников Трампа и революцией в Украине совершенно ошибочно. Это лишь попытка распространить утверждение, что Евромайдан был "фашистским переворотом", организованным при поддержке США. И якобы это оправдывает военную агрессию России.

Читайте такжеБелый дом осудил сторонников Трампа, взявших штурмом КапитолийНесмотря на то, что Кремль получает удовольствие от бед Америки, сцены насилия и хаоса в Вашингтоне - это также его худший ночной кошмар. Путин параноидально боится так называемых "цветных революций", вроде той, которая произошла в Украине. Это главный двигатель его внешней и внутренней политики. В Вашингтоне он увидит доказательства, что правые радикалы, поддерживающие политическую партию или лидера, могут нанести самостоятельный удар, вызвав хаос и беспорядок.

За последние два десятилетия Путин задабривал ультранационалистические группы и идеологов, а затем включил части современной правой идеологии в свою политическую платформу. В частности, он часто говорит о "традиционных христианских ценностях" и занимает враждебную позицию в отношении ЛГБТ, чтобы получить поддержку таких людей. Но эта поддержка всегда была слабой.

Большое количество заметных правых деятелей участвовали в протестах против российского правительства на Болотной площади в 2011-2012 годах. Революция в Украине подтвердила страхи Путина. Он увидел, что правые могут сформировать очень эффективные боевые отряды, которые изменят баланс сил во времена нестабильности и беспорядка. После этого начались масштабные репрессии. Заметных российских деятелей правых взглядов арестовали или заставили бежать в Украину, где они присоединились к националистическим добровольческим отрядам, таким как батальон "Азов".

Даже к тем, которые поддерживают Путина и пошли воевать против Украины на Донбассе, относятся с подозрением. Поскольку все знают, что союз между Кремлем и правыми радикалами зависит от большого количества условий. И он очень шаткий. Игорь Гиркин, руководивший российскими наемниками на востоке Украины, назвал Путина "американской проституткой" во время интервью 2017 года.

Читайте такжеЭкс-президент США эмоционально прокомментировал беспорядки в КонгрессеРеагируя на события в Вашингтоне на прошлой неделе, правый идеолог Дмитрий Ольшанский, который яро поддерживает войну Путина против Украины, написал, что "люди с рогами и разрисованными лицами" в Капитолии на самом деле защищали западные ценности от "советского халифата". По его словам, злорадство Кремля преждевременное. И подобный сценарий может повториться и в России.

США не единственные, кому приходится иметь дело со всплеском правого экстремизма, который процветает вследствие политических потрясений и благодаря мечтам о вооруженном конфликте. Как и Трамп, Путин пытался использовать ярость этих экстремистов в свою пользу. И как и Трамп, он вряд ли контролирует угрозу, которой помог разрастись.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались к зданию Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

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Перевод: Лесь Дымань