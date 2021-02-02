20-летний американец ожидает суда и утверждает, что на самом деле во всем виноват Трамп.

20-летний Эмануэль Джексон живет в Вашингтоне. Он попал на видео, на котором видно, как он бьет металлической битой по защитным щитам полиции во время штурма Капитолия 6 января.

Джексон ожидает рассмотрения его дела в Федеральном суде по обвинениям в нападении. Теперь он занял новую линию защиты, - пишет Reuters. В частности, участник штурма пытается переложить всю вину на Дональда Трампа. Он напоминает о словах экс-президента во время митинга, который состоялся незадолго до событий возле Капитолия.

Читайте такжеОпубликовано новое видео из здания захваченного 6 января Капитолия в СШАВо время выступления Трамп призвал толпу "биться, как бешенные". Он добавил, что "больше не может это терпеть", а также повторил свои ложные утверждения о том, что у него украли победу на выборах через махинации с голосами. Трамп убедил своих сторонников идти к Капитолию. Дальнейший штурм прервал процедуру подтверждения победы Джо Байдена на выборах президента США. Конгрессмены были вынуждены прервать работу на несколько часов, а пять человек включая офицеров полиции погибли.

Адвокат Джексона - Бренди Харден - написал в ходатайстве в суд, что "природу и обстоятельства нарушения нужно рассматривать сквозь призму события, поощренного президентом США". А осада Капитолия "началась спонтанно и была подстрекнута заявлениями во время митинга под лозунгом "Остановите кражу!"". Харден утверждает, что его клиента нужно отпустить на свободу, пока он ожидает на суд. Но судья отказал в этом ходатайстве.

По меньшей мере 6 из 170 человек, которых обвинили в причастности к штурму Капитолия, пытались переложить вину на Трампа хотя бы частично.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались к зданию Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов.

К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Лесь Дымань