Суд по импичменту Дональда Трампа должен начаться уже через неделю.

Пять адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа отказались участвовать в деле об импичменте и представлять сторону защиты всего за неделю до начала судебного разбирательства.

Читайте такжеВ США рассматривают импичмент Трампа, в Капитолий отправили Нацгвардию (видео, фоторепортаж)Как сообщает "Европейская правда", такую информацию обнародовал телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

"Бутч Бауэрс и Дебора Барбье, которые должны были стать двумя ведущими адвокатами, больше не в команде Трампа. Источник, знакомый с изменениями, сказал, что оба они решили покинуть команду юристов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Джош Ховард, юрист из Северной Каролины, который недавно был добавлен в команду, также ушел, согласно другому источнику, знакомому с изменениями. Джонни Гассер и Грег Харрис из Южной Каролины также больше не имеют отношения к этому делу.

"Никто из юристов не заявлял, что работает над защитой Трампа от импичмента", - подчеркивает издание.

По данным CNN, Трамп хотел, чтобы "адвокаты строили линию защиты на фактах массовых фальсификаций на выборах и что выборы были украдены у него", а не на законности осуждения президента после того, как он покинул свой пост.

Суд по импичменту должен начаться на неделе, которая начинается 8 февраля.

Что этому предшествовало

13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды. 25 января статью получил Сенат США.

Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США по устранению Трампа.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее предложил отложить судебное разбирательство до середины февраля, чтобы дать юридической группе Трампа время на подготовку.

Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертей, включая полицейского.

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Автор: УНИАН