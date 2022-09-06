Немецкий канцлер якобы не готов изменить свою позицию по поставкам Украине тяжелого вооружения.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отклонил запросы Украины о поставках тяжелого вооружения.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

В минувшие выходные Берлин посетил украинский премьер Денис Шмыгаль. Как отмечает издание, глава правительства "абсолютно конструктивно" поговорил с Шольцем о поставках Вооруженным Силам Украины современных немецких танков Leopard 2 или хотя бы устаревших Leopard 1.

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"Как стало известно Welt из украинских правительственных кругов, шансы на прорыв невелики. Канцлер не взял на себя никаких обязательств по запрошенной поставке Leopard 2. Разговор с Шольцем относительно этого был "общим и неопределенным", и (у канцлера - УНИАН) не было вообще никакого желания менять позицию относительно танков", – пишет газета.

В киевских правительственных кругах газете сообщили, что Шмыгаль говорил с Шольцем о поставках танков непосредственно немецкой промышленностью. Оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann предлагала это еще 8 апреля. Отмечается, что KMW готова поставить в Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные модули, на общую сумму 1,55 млрд евро. В то же время компания еще не подала заявку на экспорт в правительство.

На запрос Welt относительно вероятного поставки танков Украине в пресс-службе Шольца ответили, что не прекращают поддерживать Украину как в военном, так и в политическом, финансовом и гуманитарном планах.

"Мы просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы, как правило, не уведомляем о конфиденциальных обсуждениях", - говорилось в ответе.

Как сообщал УНИАН, 29 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев получит новейшее оружие в ближайшие недели. Он отметил, что Берлин может стать ответственным за обеспечение отдельными видами вооружения.

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