Заявления о подготовке Киевом провокации могут быть прикрытием для новой атаки РФ - Волкер

"Утверждения, сделанные пророссийскими формированиями, являются способом отвлечь внимание от того, что делает Россия", - заявил он.

Утверждения пророссийских боевиков о якобы подготовке Киевом провокации в Мариуполе с целью продолжения военного положения могут быть прикрытием для новой российской атаки.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Утверждения, сделанные пророссийскими формированиями, являются способом отвлечь внимание от того, что делает Россия", - заявил он.

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Волкер подчеркнул, что РФ установила полный контроль над Керченским проливом, ограничила свободное движение к портам Азовского моря, атаковала корабли ВМС Украины.

В этом контексте он отметил сдержанность украинской стороны, когда украинские моряки, оказавшись под обстрелом, не открыли огонь в ответ.

"Эти утверждения могут быть прикрытием для возможной российской атаки. Я надеюсь, этого не произойдет, но исключать этого нельзя", - заявил Волкер.