Немецкий канцлер заявил, что Берлин будет поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев получит новейшее оружие в ближайшие недели. Он отметил, что Берлин стать ответственным за обеспечение Украины отдельными видами вооружения.

Об этом пишет Reuters.

"Германия будет поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется. В ближайшие недели Берлин отправит Киеву новейшее оружие", - заявил немецкий политик.

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При этом Шольц отметил, что Германия отправит Украине радиолокационные системы и беспилотники. По его словам, Германия может взять на себя особую ответственность в вопросе наращивания потенциала артиллерии и современных систем противовоздушной обороны Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине вооружение, из которого ВСУ смогут наносить удары по территории Российской Федерации.

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