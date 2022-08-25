Украинские бойцы проходят обучение на установках Gepard.

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 августа посетил украинских бойцов, которые обучаются работе с зенитными самоходными артиллерийскими установками Gepard. Политик пообещал и дальше помогать Украине бороться с оккупантами

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Германия оказывает современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", - заявил канцлер.

При э том он подтвердил, что Берлин продолжит поставлять Украине системы тяжелого вооружения, а именно самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ЗРК "IRIS-Т", способного "осуществлять оборону воздушного пространства целого города".

Стоит отметить, что украинские военные проходят обучение на военном полигоне Путлос.

Как ранее сообщал УНИАН, немецкое издание Die Welt сообщило, что в Германии с июня текущего года блокируются дальнейшие поставки тяжелого вооружения в Украину. Минобороны ФРГ проводит регулярные встречи с обсуждением этого вопроса. Но они заканчиваются нулевым результатом для ВСУ.

При этом депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) озвучили мнение, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.

По состоянию на начало июля, Германия обещала оружия на 675 миллионов евро, а поставила только 39,9% (269 миллионов евро).

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