Также от оппозиции, которая рассказала о таких планах, требуют извинений.

Социал-демократическая партия Германии отвергает слова оппозиционного политика Родериха Кизеветтера о том, что канцлер Олаф Шольц якобы планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным до 23 февраля. Об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш во время презентации предвыборной программы в Берлине, передает Spiegel.

По словам Мирша, сообщение Кизеветтера является "крайне проблематичным, коварным и подлым". Кроме того, это также является "явным нарушением соглашения о честной конкуренции" перед предстоящими выборами.

Также он призвал генерального секретаря партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), в которую входит Кизеветтер, отреагировать на ситуацию, а от самого политика он ждет извинений и удаления сообщения.

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Вероятный визит Шольц в РФ - что известно

Ранее представитель по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что Олаф Шольц планирует встретиться с Путиным до 23 февраля, то есть до начала парламентских выборов в стране. По его словам, показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или соседи Германии.

Также издание Der Spiegel писало, что немецкий канцлер может посетить Москву с "мирной миссией", чтобы сыграть на этой теме для повышения своего предвыборного рейтинга.

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