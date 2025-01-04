Также в немецкой оппозиции рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом.

Канцлер Германии Олаф Шольц может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным до парламентских выборов 23 февраля. Такое мнение высказал спикер по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер.

По его словам, нужно быть готовыми "к сюрпризам избирательной кампании".

"Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановление действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи", - подчеркнул политик.

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Кизеветтер отметил, что встреча новоизбранного президента США Дональда Трампа и Путина запланирована на март, поэтому "пусть каждый сделает свой собственный вывод по этому поводу".

"Украина не должна быть объектом и жертвой. Россия экономически и социально по уши в воде. Однако, Украина, которая находится гораздо выше по воде, должна быть приспособлена, а не Россия! Все переговоры и договоренности, которые сейчас достигаются в этой ситуации, происходят за счет Украины и де-факто означают подчинение. Я не хочу быть более понятным здесь. Мы не должны молчать и позволять так называемым "нормандским соглашениям", которые происходят за счет Украины, и не должны принимать так называемые "соглашения". Мы также не должны принимать так называемых "московских связных" в свои ряды!", - добавил представитель оппозиционной немецкой партии.

Выборы в Германии - последние новости

Ранее в Германии обвинили Илона Маска в попытке повлиять на выборы, а также поддержке ультраправой партии AfD. В правительстве страны отметили, что Маск имеет право на свободу слова, добавив, что "в конце концов, свобода мысли распространяется и на самые большие глупости".

В то же время издание Der Spiegel писало, что немецкий канцлер может посетить Москву с "мирной миссией", стремясь сыграть на этой теме для повышения своего предвыборного рейтинга.

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