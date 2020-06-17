Bloomberg: Россия просит у Дании разрешение достроить "Северный поток-2" новыми кораблями

В Копенгагене говорят, что решение в отношении российский судов появится в ближайшие месяцы.

"Газпром" подал заявку правительству Дании на разрешение отправить новые суда в Балтийское море для того, чтобы достроить сомнительный газопровод "Северный поток-2". Это подтвердила датское агентство по вопросам защиты окружающей среды.

Как пишет Bloomberg, заявка стала новым сигналом о том, что Россия настроена завершить строительство проекта протяженностью 1200 километров, который позволит ей транспортировать газ напрямую в Германию, несмотря на все усилия США остановить его. Экологический отчет не прогнозирует появление больших рисков, связанных с предложенными Москвой новыми кораблями.

Запрос отправить в акваторию так называемые судна класса DP3 имеет "сугубо административный характер". И решение может появиться уже в ближайшие месяцы. Об этом изданию сообщили в агентстве по защите окружающей среды Дании.

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Корабль "Академик Черский", который может достроить последний отрезок газопровода, прибыл в немецкий порт в Балтийском море в прошлом месяце. Два месяца он шел сюда из Японского моря. Варшавская компания Esperis Consulting подтвердила, что судно принадлежит к классу DP3. Продвижение "Северного потока-2" вперед произошло на фоне угроз США ввести дополнительные санкции. Предыдущий американский пакет был введен в декабре и серьезно задержал завершение российского проекта.

Группа сенаторов от обеих партий в этом месяце предложили законопроект, который расширит санкции США. Таким образом, под них могут попасть страховые компании, которые работают с российскими судами, задействованными в строительстве трубопровода.

Сенатор-республиканец Тед Круз, который выступил одним из главных сторонников законопроекта, сказал, что "Северный поток-2" представляет "критическую угрозу для американской национальной безопасности и не должен быть завершен".

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При этом он добавил, что Владимир Путин пытается обойти санкции, которые Конгресс одобрил в прошлом году.

Сенатор-демократ Джин Шахин сказала, что "Северный поток-2" "угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников".

"Поэтому Конгресс должен еще раз выступить с решающими действиями и стать на пути газопровода", - добавила она.

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