Сам диктатор КНДР во время выступления выглядел заметно похудевшим.

Ким Чен Ын заявил, что Северной Корее грозит голод.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он обвинил во всем неурожай и коронавирус, предупредив граждан, что надо готовиться к тяжелому периоду.

По его мнению, принятые ограничения затянули «борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».

Читайте такжеКим Чен Ын заявил, что КНДР переживает тяжелейший момент в историиОтмечается, что диктатор КНДР выглядел заметно похудевшим. Многие убеждены, вряд ли это болезнь, скорее всего, его уговорили сесть на диету.

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Автор: Катерина Шварц