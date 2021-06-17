Ким Чен Ын / фото REUTERS
Ким Чен Ын заявил, что Северной Корее грозит голод.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Он обвинил во всем неурожай и коронавирус, предупредив граждан, что надо готовиться к тяжелому периоду.
По его мнению, принятые ограничения затянули «борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».
Ким Чен Ын сообщил, что Северной Корее грозит голод
Читайте такжеКим Чен Ын заявил, что КНДР переживает тяжелейший момент в историиОтмечается, что диктатор КНДР выглядел заметно похудевшим. Многие убеждены, вряд ли это болезнь, скорее всего, его уговорили сесть на диету.
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