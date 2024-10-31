В Белом Доме заявили, что эта договоренность похожа с той, которую достигли Россия и Иран.

Практически очевидно то, что у Северной Кореи в планах получить передовые технологии, в частности, в области ядерного оружия у России в обмен на отправку своих войск для участия в войне против Украины, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен в Пентагоне.

По его словам, это необходимо КНДР для усовершенствования межконтинентальных баллистических ракет, ядерных подводных лодок и разведывательных спутников, пишет CNN.

В Белом Доме заявили, что похожую договоренность Россия имеет с Ираном — Тегеран предоставляет Москве оружие и военную поддержку в обмен на технологии по ядерным вопросам. Глава Минобороны Южной Кореи отметил, что он все же не считает размещение войск Северной Кореи увеличением "вероятности начала войны на Корейском полуострове". Однако он заявил, что это все же может привести к "эскалации" в их регионе.

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Реакция Южной Кореи на отправку войск КНДР для войны против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Южная Корея не планирует поставлять 155-мм снаряды в Украину. Представитель президента Южной Кореи заявил, что украинская сторона не подавала запрос о таком виде вооружения, поэтому никакие планы по отправке и не рассматриваются.

Кроме того, Южная Корея хочет отправить группу военных наблюдателей в Украину. Представитель президента также отметил, что их страна просто обязана проанализировать действия КНДР против Украины. Сообщается, что из этого опыта они планируют извлечь ценные уроки, чтобы понимать, что из себя представляет современная война на фоне прямых военных угроз на Корейском полуострове.

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