Демократы подчеркнули важность предоставления финансирования как для Украины, так и Израиля в дополнение к гуманитарной помощи, финансированию охраны границы и другим вопросам.

Во вторник, 7 ноября, демократы в Сенате США заблокировали попытки представителей Республиканской партии одобрить законопроект о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю, который был принят Палатой представителей на прошлой неделе и не предусматривает помощи Украине.

Об этом пишет Reuters. Сенатор-республиканец Роджер Маршалл сказал, что время имеет важное значение, и "крайне важно, чтобы Сенат не откладывал доставку этой чрезвычайно важной помощи Израилю ни на один день".

Однако демократы такой подход отвергли, подчеркивая важность оказания помощи Украине, а также Израилю, в дополнение к гуманитарной помощи, финансированию охраны границы и денег для отпора Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Именно об этом говорится в запросе на финансирование в размере 106 миллиардов долларов, направленном президентом Джо Байденом в Конгресс в прошлом месяце.

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Представители Демократической партии также обвинили республиканцев в том, что они играют в политику из-за ситуации в Израиле, поскольку привязывают помощь стране к сокращению финансирования службы внутренних доходов США.

"Наши союзники в Украине не могут позволить себе задержку, как и наши союзники в Израиле", – подчеркнула глава бюджетного комитета Сената Пэтти Мюррей.

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