Президент подчеркнул, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

Ночью 24 апреля (по Киеву) Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, где на поддержку Украины предусмотрено более 60 млрд долларов. На это отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него", – говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

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"Я также благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики. Я так же ценю поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорейшего подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах", – добавил глава государства.

Президент отметил, что дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

Помощь США Украине: что предшествовало

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,2 млрд долларов. Из них более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Известно, что средства распределят по нескольким ключевым направлениям. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что 49,9 млрд долларов пойдут на оборонные расходы, 7,8 млрд долларов – потенциальная бюджетная поддержка, 1,57 млрд долларов – экономическая помощь. Еще 400 млн долларов – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Напомним, что Палата представителей США поддержала законопроект о финансовой и военной помощи Украине в субботу, 20 апреля. Тогда же законодатели поддержали акт о возможности конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.

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