Секретная служба США начала проверку из-за удаленного поста Маска: о чем в нем говорилось

Твит Маска также раскритиковали в Белом доме.

Секретная служба США начала проверку из-за удаленного твита Илона Маска. В нем он написал, что "никто даже не пытается" убить президента Джо Байдена или кандидата от демократов Камалу Харрис.

О проверке пишет агентство Bloomberg. В ответ на запрос издания в Секретной службе заявили, что записи о посте Маска "были собраны в правоохранительных целях" и не разглашаются, так как это может помешать проведению правоохранительных процедур.

Как отмечает Axios, расследование не означает, что Маск будет привлечен к какой-либо ответственности, но ему, вероятно, придется доказать, что он не представляет угрозы для Джо Байдена или Камалы Харрис.

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Вечером 15 сентября Маск репостнул публикацию другого пользователя соцсети X, в которой говорилось: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?" Свой репост Маск сопроводил таким сообщением: "И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу".

Пользователи призывали Маска удалить твит, но он отказывался это сделать. В итоге он удалил твит на следующий день и заявил, что это была шутка. Пост Маска раскритиковали в Белом доме.

"Как заявили президент Байден и вице-президент Харрис после вчерашних тревожных новостей, "в нашей стране нет места политическому насилию или любому насилию", и "мы все должны внести свой вклад в то, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию"", - заявил представитель администрации Байдена.

Выборы в США - позиция Маска

Ранее Илон Маск признал, что кандидат на пост президента США Камала Харрис "превзошла ожидания большинства людей" на дебатах с Дональдом Трампом.

Как написал бизнесмен, он не считает дебаты справедливыми. Хоть Маск и похвалил Харрис, он заявил, что будет продолжать поддерживать Трампа. Бизнесмен уверен, если не будет проведена существенная реформа правительства, "законы и правила будут ухудшаться с каждым годом".

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