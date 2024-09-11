Маск о дебатах в США: Харрис превзошла ожидания, но Трамп будет работать лучше

Бизнесмен заявил, что все равно остается на стороне Трампа.

Американский миллиардер, основатель Tesla, Space X и владелец X (бывший Twitter) Илон Маск признал, что кандидат на пост президента США Камала Харрис "превзошла ожидания большинства людей" на дебатах с Дональдом Трампом.

Как написал бизнесмен в X, он не считает дебаты справедливыми. Хоть Маск и похвалил Харрис, он заявил, что будет продолжать поддерживать Трампа.

"Камала Харрис сегодня вечером превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда дело доходит до выполнения задач, а не просто до приятных слов, я твердо верю, что Трамп выполнит свою работу гораздо лучше. В конце концов, если Камала может делать великие вещи, почему она этого не делает? Байден редко появляется на работе, поэтому она уже главная", - заявил Маск. Видео дня

Маск уверен, если не будет проведена существенная реформа правительства, "законы и правила будут ухудшаться с каждым годом".

"Трамп поддерживает правительственную комиссию по эффективности, чтобы позволить делать большие вещи, Камала - нет. Мы никогда не достигнем Марса, если Камала победит", - утверждает Маск.

Дебаты Трамп-Гаррис

Как сообщал УНИАН, кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп во время теледебатов обсудили войну в Украине. Республиканец Трамп заявил, что хочет, чтобы война закончилась, а демократ Харрис спрогнозировала, что ее оппонент "сдаст Украину в течение 24 часов после того, как выиграет выборы".

Кроме того, Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис не ответил на вопрос модератора хочет ли он, чтобы Украина победила в войне с Россией.

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