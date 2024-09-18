Илон Маск заявил, что SpaceX планирует подать в суд на FAA в ответ на штраф.

Всего через несколько дней после того, как регулирующие органы на два месяца приостановили полеты ракеты Starship компании SpaceX на Марс, фирме Илона Маска грозит крупный штраф за предполагаемые нарушения безопасности двух запусков в прошлом году.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило 633 тысячи долларов США в качестве гражданских штрафов для частной космической компании, утверждая, что она не выполнила требования лицензии в мае и июле 2023 года, пишет The Independent.

"Безопасность - это движущая сила всего, что мы делаем в FAA, включая юридическую ответственность за надзор за безопасностью компаний, имеющих лицензии на коммерческие космические перевозки. Несоблюдение компанией требований безопасности повлечет за собой последствия", - сказал главный юрисконсульт FAA Марк Николс.

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Илон Маск ответил на предлагаемый штраф в сообщении для X, написав: "SpaceX подаст иск против FAA за превышение нормативных полномочий".

Позже он добавил: "Lawfare - это злоупотребление системой".

Миллиардер ранее утверждал, что регулятор США душит исследование космоса после отказа выдать лицензию на запуск его последнего корабля Starship, который, по его словам, был готов к запуску с базы SpaceX Starbase в Техасе с августа.

"Мы никогда не отправим человечество на Марс, если это продолжится", - написал он в X.

FAA заявило, что выдало несколько лицензий на запуск ракеты Starship, однако SpaceX изменила профиль миссии, добавив попытку поймать сверхтяжелый ускоритель ракеты на месте запуска с помощью системы "палочек для еды".

"Текущая лицензия SpaceX, разрешающая запуск Starship Flight 4, также допускает несколько полетов одной и той же конфигурации транспортного средства и профиля миссии. SpaceX решила изменить и то, и другое для своего предлагаемого запуска Starship Flight 5, что вызвало более углубленное рассмотрение. Кроме того, в середине августа SpaceX представила новую информацию, в которой подробно описывается, как воздействие Flight 5 на окружающую среду охватит большую территорию, чем рассматривалось ранее. Это требует от FAA консультаций с другими агентствами. SpaceX должна выполнить все требования безопасности, охраны окружающей среды и другие требования лицензирования до получения разрешения FAA на запуск", - сообщил представитель FAA.

FAA заявила, что окончательное решение о выдаче лицензии для Starship Flight 5 не ожидается до конца ноября 2024 года. У SpaceX есть время до середины октября, чтобы ответить FAA относительно последнего предложения о штрафе.

Деятельность компании SpaceX

Пятидневный космический вояж, известный как Polaris Dawn, благополучно завершился в воскресенье, когда четыре астронавта на борту SpaceX Dragon приводнились у берегов Флориды, завершив новаторскую коммерческую миссию.

Polaris Dawn пересек несколько исторических вех для гражданских космических полетов, когда Джаред Айзекман, миллиардер-предприниматель и искатель приключений, совершил первый выход в открытый космос частного лица, за которым последовала инженер SpaceX Сара Джиллис.

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