По мнению Ягуна, удары по Москве имеют другое значение.

Россияне не имеют возможности восстанавливать свои способности после ударов ВСУ. Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"То, что касается ударов по военным объектам, или объектам энергетического комплекса России - это понятная тактика. Мы этими ударами значительно снизили интенсивность их производства. Проблема россиян не в том, что мы бьем по тому, а в том, что они не имеют возможности ремонтировать и восстанавливать свои возможности... Они вынуждены забирать из гражданского сектора экономики топливо, передавать его в военный, потому что войска должны постоянно получать что-то. А это недовольство населения относительно военных действий. Это один из таких факторов. Кроме экономических ударов, мы еще имеем социально-политические такие", - сказал он в эфире Еспресо.

По мнению Ягуна, удары по Москве имеют другое значение. Он считает, что это выступает как психологическая атака на россиян, которые находятся в другом информационном пространстве, но из-за взрывов должны вспомнить, что идет война.

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"Что касается ударов по центральному региону, особенно по Москве, надо понимать, что там меньше военных каких-то выгод, больше общественно-политических. Потому что когда где-то там по Кутузовскому, или какому-то там, по каким-то центральным улицам бьет украинский дрон, даже если он один летел в Москву, и если он продемонстрировал там свое присутствие, это для москвичей, которые живут в совершенно другом информационном пространстве, своем таком информационном пузыре, это достаточно серьезная психологическая травма", - добавил эксперт.

Удары по России - детали

14 марта дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли удары по двум газокомпрессорным станциям "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область).

Также дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (Белгородская область). После попадания началась активная детонация боеприпасов.

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