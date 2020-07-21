Globe and Mail: Канада не верит, что Иран сбил самолет МАУ случайно

Семьи погибших пассажиров украинского лайнера считают, что расшифровка "черных ящиков" в Париже лишь отвлекает внимание от более важных вопросов.

Канада и ее союзники одолели все "задержки" со стороны Ирана и наконец получили бортовые самописцы с украинского пассажирского лайнера, который Корпус стражей Исламской революции сбил в начале года.

Об этом объявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань на фоне участия канадских следователей в загрузке важных данных с "черных ящиков" самолета МАУ, которое началось в понедельник в Париже. Глава канадской дипломатии отверг недавние иранские выводы, что человеческая ошибка стала причиной катастрофы, - пишет Globe and Mail.

"Это нужный и запоздалый шаг в расследовании. Но, думаю, мы все должны понимать, что в этом расследовании нам еще нужно пройти долгий путь, чтобы полностью завершить расследование в сфере авиационной безопасности, а также уголовное расследование, которые будут прозрачными и соответствующими международным стандартам", - сказал Шампань.

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"Иран задерживал процесс в течение многих месяцев. Мы давили, поднимали вопрос перед руководством Организации международной гражданской авиации, требуя принять меры", - добавил он.

Шампань сделал свои комментарии через считанные часы после того, как Совет безопасности транспорта Канады подтвердила, что Тегеран с опозданием на четыре месяца отправил во Францию "черные ящики" с самолета МАУ. Канадское ведомство отправило свою команду экспертов в Париж для наблюдения за загрузкой данных.

Глава МИД Канады также отверг отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорилось, что человеческая ошибка стала причиной ракетного удара по самолету из Украины, в результате чего 176 человек на борту погибли. Среди них было 55 граждан Канады и 30 человек с разрешением на постоянное проживание в стране. Иранский отчет описал цепь событий, в ходе которого удара по пассажирскому лайнеру можно было избежать. В частности, в документе говорилось о том, что ракетная система Стражей Исламской революции выстрелила по украинскому "Боингу 737" потому, что была неправильно настроена после того, как ее перевезли. Иранский отчет утверждает, что экипаж не мог связаться с командным центром и потому дважды выстрелил по пассажирскому самолету без одобрения командования.

"Это не может быть просто результатом человеческой ошибки", - считает Шампань.

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"В наши времена не существует таких условий, при которых гражданский самолет может быть сбит в результате человеческой ошибки", - добавил канадский министр.

Начало извлечения данных с "черных ящиков" в Париже стало важным шагом для семей погибших пассажиров, которые хотят, чтобы Иран ответил, почему он сбил пассажирский самолет из Украины. Дантист из Торонто Хамед Есмаелион потерял жену и 9-летнюю дочь, которые были на борту лайнера МАУ. По его словам, загрузка данных с "черных ящиков" - это хорошо и правильно. Но он до сих пор не верит, что Иран позволит провести независимое международное расследование, несмотря на все предыдущие возражения и недавние оправдания о "человеческой ошибке".

"Последний отчет просто смехотворный", - сказал Есмаелион, который стал представителем семей жертв.

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"Черные ящики - это маневр для отвлечения внимания. Существуют более важные вопросы", - добавил он.

По его словам, следователи должны уделять большее внимание тому, как проводилась эксплуатация иранской ракетной системы "Тор", купленной в России.

"Это еще одна часть пазла. Кроме того, кто оставил открытым небо? Почему Иран зачистил место падения самолета? Черные ящики - не главная проблема. Мы это знаем," - сказал мужчина.

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