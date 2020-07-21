Сбитие самолета МАУ: Кулеба рассказал, когда представители Ирана прибудут в Украину для переговоров

Глава МИД Украины рассчитывает, что на этой неделе иранская сторона подтвердит даты и состав делегации.

Представители Ирана пообещали до конца следующей недели прибыть в Украину для переговоров о компенсациях по делу о сбитом иранскими военными самолете "Международных авиалиний Украины".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Представители Ирана пообещали до конца следующей недели прибыть в Киев для обсуждения компенсаций за сбитие PS752. Рассчитываю, что на этой неделе иранская сторона подтвердит даты и состав делегации. Встреча очень важна, чтобы продвинуться вперед в деле установления справедливости", - заявил Кулеба.

Сегодня утром Кулеба сообщил, что представители иранской стороны должны прибыть в Украину на этой неделе.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование.

Украинские эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф будут находиться во Франции с 20 по 25 июля при считывании данных с "черных ящиков" с самолета МАУ.

Сегодня, 21 июля, глава МИД сообщил, что считывание данных "черных ящиков" самолета МАУ прошло успешно.

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