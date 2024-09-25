На то, чтобы восстановить или построить новую шахту, уйдут месяцы или даже годы, заявил специалист.

После неудачного испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО - Satan II) Россия на долгое время окажется без технически готовой тяжелой ракеты. Об этом заявил эксперт по российской ядерной политике, научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс, корреспондент издания Defense News Максим Старчак, пишет "Медуза".

"Самое главное - это даже не технические проблемы у ракеты. Как-нибудь ее доведут до ума. А то, что разрушилась шахта ракеты. Чтобы восстановить ее или построить новую, уйдут месяцы или даже годы. Это значит, Россия существенно задержит испытательную программу "Сармата" и на долгое время окажется без технически готовой тяжелой ракеты. "Воевода" не летал больше 10 лет. "Сармат" тоже не летит уже в течение двух лет", - сказал он.

Среди вероятных причин провала испытаний эксперт назвал:

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взрыв мог произойти при загрузке топлива, если не соблюли какие-то процедуры;

взрыв мог произойти и при выгрузке топлива, когда была обнаружена техническая проблема и старт прервали;

могла произойти утечка топлива во время подготовки старта ракеты;

мог взорваться двигатель первой ступени сразу после зажигания или запуска;

могла не пройти команда на запуск двигателя, и ракета упала обратно, взорвавшись и разрушив шахту.

Российская ракета РС-28 "Сармат" - что известно

Эксперт со ссылкой на российские источники заявил, что заявленные характеристики ракеты "Сармат" следующие:

дальность полета - до 18 тысяч километров,

стартовая масса - около 208 тонн.

может нести до 16 ядерных боеголовок индивидуального наведения, а также гиперзвуковые планирующие боеголовки "Авангард".

"Это ракета шахтного базирования, и она должна быть размещена в двух дивизиях РВСН: в поселке Домбаровский Оренбургской области и поселке Солнечный (Ужур) Красноярского края. В 2022 году был подписан контракт на серийное производство, а в сентябре 2023-го "Сармат" формально был принят на вооружение. Но ни один полк РВСН ракетой "Сармат" еще не вооружен", - добавил Максим Старчак.

Он также напомнил, что ракета РС-28 "Сармат" создается для замены такой же тяжелой ракеты "Воевода", украинской разработки и производства. У "Воеводы" давно прошли сроки годности, сказал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 сентября в России во время испытания взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". Она сдетонировала в шахте.

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