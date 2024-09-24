Хотя россияне и позиционируют "Сармат" как некое ноу-хау, на самом деле она не является новой, отметил Попович.

В России во время неудачного испытания взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". Этот инцидент прокомментировал военный обозреватель Денис Попович.

В эфире телеканала Freedom он сделал два вывода из взрыва "Сармата". Во-первых, эта авария свидетельствует о том, что россияне в спешке разрабатывали и вводили эту ракету в эксплуатацию. К тому же, взрыв нанес существенный имиджевый ущерб как ракетостроителям страны-агрессора, так и самой РФ.

"Этот ракетный комплекс разрабатывали на замену ракетному комплексу "Воевода", он же "Сатана". Это известный ракетный комплекс, который разрабатывался в бывшем Днепропетровске в конструкторском бюро "Южное". Российская Федерация заявляла "Сармат" как ракетный комплекс, который должен избавить ее от украинской зависимости, от эксплуатации и обслуживания ракетного комплекса "Воевода". А "Воевода" считался основным ракетным комплексом для ядерных отрядов РФ, то есть межконтинентальных баллистических ракет", – рассказал он.

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В 2018 году Путин бравадно заявлял, что РФ работает над новейшими типами ракет и вооружений, которые якобы не будут впечатляющими перед системами ПРО. И среди этих вооружений фигурировала ракета "Сармат". Но россияне слишком спешили ввести ее в эксплуатацию в угоду диктатору.

"Четыре пуска были неудачными, десять – будут удачными. Просто нужно было привести эту систему в порядок, устранить недостатки и сделать еще больше испытаний. Не спешить в угоду Путину ввести поскорее на вооружение для того, чтобы напугать западные страны, а просто последовательно заниматься ее испытаниями. Было бы 15 удачных пусков, ввели бы эту ракету на вооружение через несколько лет, но не сейчас. Поэтому здесь речь идет просто о спешке и о желании угодить Путину для того, чтобы получить пиар-эффект. Но вместо пиар-эффекта получили имиджевый удар", – пояснил Попович.

Хотя россияне и позиционируют "Сармат" как некое ноу-хау, на самом деле она не является новой. Еще в советские времена существовал комплекс Р-36 ОРБ, разработанный в Днепре – он был снят с дежурства. Поэтому россияне просто применили старые планы и на их основе смастерили ракету "Сармат".

"Действительно, он способен лететь по непредсказуемой территории на гиперзвуковой скорости. Заявлено, что они еще могут маневрировать. Вот, в общем-то, и все. Можно его сбить или нельзя – показала бы практика. Практики, к счастью, нет. Ядерная война не началась. А Российская Федерация любит выдавать желаемое за действительное", – продолжил эксперт.

Он обратил внимание, что ракеты "Воевода" ("Сатана") после вторжения РФ в Украину не обслуживаются украинскими специалистами. А срок эксплуатации этого оружия подходит к концу. И если россияне не приведут в порядок ракету "Сармат", РФ рискует потерять "существенную часть своих ядерных арсеналов".

"История с "Сарматом" ставит под сомнение возможности РФ производить эти ракеты. И вообще ставит под сомнение фактическую готовность использовать этот ядерный арсенал", – констатировал Денис Попович.

Ракеты "Сармат": что стоит знать

Ракета "Сармат" (РС-28) – это межконтинентальная баллистическая ракета российского производства, разработанная для замены советских ракет Р-36М ("Сатана"). "Сармат" относится к новому поколению ядерных вооружений и позиционируется как стратегическое средство сдерживания.

Дальность "Сармата" – более 18 000 км. Масса – примерно 200 тонн, с полезной нагрузкой до 10 тонн.

Россияне заявляют, что эта ракета может нести от 10 до 15 ядерных боеголовок или маневровые гиперзвуковые блоки, а также есть возможность выбирать различные траектории полета, включая облет через Южный полюс, что затрудняет перехват.

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