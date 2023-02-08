Джеймс Клеверли призвал усилить поддержку Киева.

Власти Великобритании заявили о введении нового пакета санкций в отношении "российских военных и кремлевской элиты". В "черный список" попали семь юридических и восемь физических лиц.

Отмечается, что пакет санкций направлен против шести организаций, поставляющих военную технику, такую как беспилотники, а также против восьми физических лиц и одной организации, связанных с "гнусными финансовыми сетями, которые помогают сохранить богатство и власть среди кремлевских элит".

"Украина показала Путину, что не сломается под его тираническим вторжением. Он ответил неизбирательными ударами по гражданским районам и важнейшей инфраструктуре по всей стране", - цитирует CNN заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.

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Он указал, что Лондон не может позволить Путину "добиться успеха", поэтому призвал увеличить поддержку Киева.

"Эти новые санкции усиливают экономическое давление на Путина - подрывают его военную машину, чтобы помочь Украине одержать победу… Я полон решимости, в соответствии с нашими законами, что Россия не будет иметь доступа к замороженным нами активам до тех пор, пока она раз и навсегда не прекратит свои угрозы территориальному суверенитету и целостности Украины", - подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.

Визит президента Зеленского в Великобританию - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в британский аэропорт Станстед на самолете Королевских Военно-воздушных сил. Его встретил премьер-министр Британии Риши Сунак.

В рамках визита он встретится с министром обороны Беном Уоллесом, королем Чарльзом III и с другими влиятельными лицами.

Кроме того, ожидается, что глава британского правительства объявит о расширенной программе подготовки украинских пилотов и морских пехотинцев, а также о поставках Киеву дальнобойного оружия.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины и ее сил обороны сегодня будет очень полезный день.

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