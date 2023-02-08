Глава МИД показал самолет, которым доставят танки Challenger в Украину.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба связывает визит Владимира Зеленского в Великобританию с намерением президента Украины усилить военный потенциал государства.

"Имел за честь воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. Вскоре этим или подобным бортом в Украину полетят танки Challenger и крайне другие вредные для российского оккупанта вещи. А для Украины и ее сил обороны сегодня будет очень полезный день. Очень", - написал Кулеба в Facebook.

Визит Зеленского в Британию

Как ранее сообщал УНИАН, украинский президент встретится с министром обороны Беном Уоллесом, королем Чарльзом III и с другими влиятельными лицами.

Видео дня

Зеленский приземлился в британском аэропорту Станстед. Он прибыл на самолете Королевских Военно-воздушных сил. Его встретил премьер-министр Британии Риши Сунак.

Глава британского правительства объявит о расширенной программе подготовки украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев, а также о поставках Киеву дальнобойного оружия.

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