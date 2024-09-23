Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза выступил за облегчение санкций против России, потому что они направлены на обычных граждан.

Российский оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза, освобожденный в рамках обмена заключенными РФ-США, снова призвал Запад тщательно подходить к введению санкций против Москвы, пишет The Times. Хотя раньше он уже подвергался критике со стороны Украины за эту позицию.

"Я никогда не призывал отменить санкции. Но они должны быть нацелены на путинскую военную машину и экономику войны Путина и усложнить или, в идеале, сделать невозможным для неё продолжение этой убийственной агрессивной войны против Украины", - заявил он изданию.

Оппозиционер добавил, что полный запрет на въезд россиян в Литву и Чехию является "дискриминацией и нарушением Европейской конвенции по правам человека".

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"[Запад] не должен обращаться со всеми 140 миллионами россиян как с военными преступниками, потому что это явно не так", - отметил Кара-Мурза.

СМИ пишет, что, по его словам, режим Путина рано или поздно должен рухнуть, это произойдет внезапно, как и любые другие политические изменения в России.

"На этот раз потребуется подлинное осмысление, подлинное моральное очищение, включая привлечение к ответственности тех, кто совершил военные преступления в Украине. Нужно будет сделать всё, чтобы это зло никогда больше не вернулось", - добавил Кара-Мурза.

Другие новости о российских оппозиционерах

Ранее УНИАН сообщал, что российская оппозиция заговорила о выборах в Курской области. Они считают, что готовы возглавить гражданские администрации на контролируемых Украиной территориях.

Кроме того, один из российских оппозиционеров рассказал, почему Путин сейчас не пойдет на переговоры. Это не произойдет именно из-за операции ВСУ в Курской области.

"Путин не будет вести никаких переговоров, пока он не решит "курский вопрос". Для него это не на пользу и он это очень хорошо понимает", - считает российский политик.

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