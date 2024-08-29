Но сначала такое решение должна принять украинская власть.

Российская оппозиция готова войти в гражданские администрации на контролируемых Украиной территориях Курской области, если Киев даст на это разрешение.

Об этом в эфире проекта "Тема с Натальей Мосейчук" заявил лидер "Съезда народных депутатов России", оппозиционер Илья Пономарев. По его словам, есть большое количество людей, которые готовы "отстраивать новую власть" и проводить выборы. "У нас есть просто депутаты с Курщины, у которых есть опыт там и связи", - добавил он.

Политик отметил, что это возможно только в случае принятия политического решения Киевом. Он также уверяет, что его организация готова к сотрудничеству с другими силами среди разобщенных российских оппозиционеров.

"Если Украина согласится на это - мы будем там первыми. Но, будем рады, если и Каспаров, и Ходорковский, и даже "навальнисты". Двери надо держать открытыми для всех", - подчеркнул Пономарев.

Бои в Курской области

19 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под контролем украинской армии находятся более 1250 квадратных километров российской территории и 92 населенных пункта.

Ранее на территории области создали первую военную комендатуру. Ее возглавил украинский генерал-майор Эдуард Москалев.

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