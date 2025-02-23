Также Британия планирует ежегодно предоставлять Киеву 3 млрд фунтов стерлингов.

Британия в преддверии третьей годовщины войны России в Украине объявит о новом пакете санкций против РФ, который станет крупнейшим с начала российского вторжения. Как пишет DW, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, подчеркнув, что "сейчас самое время закрутить гайки в отношении России".

"Завтра я планирую объявить о самом крупном пакете санкций против России с первых дней войны - подрывая их военную машину и сокращая доходы, которые подпитывают пожары разрушений в Украине", — добавил он.

Помимо санкций против России, заявление Лэмми также включало обещание ежегодно предоставлять Киеву 3 млрд фунтов стерлингов (3,78 млрд долларов США) и "готовность и желание предоставить британские войска в составе миротворческих сил в случае необходимости".

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"Это критический момент в истории Украины, Великобритании и всей Европы... Сейчас настало время для Европы удвоить нашу поддержку Украины", — сказал Лэмми.

Он также отметил, что Британия будет работать с партнерами из США и Европы, чтобы достичь устойчивого и справедливого мира, но при этом поддчеркнул важность того, что "без Украины ничего не может быть".

Британия и Франция планируют размещение миротворцев в Украине

Как писало WSJ, план предусматривает размещение до 30 тысяч европейских миротворцев, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня.

При этом новый европейский план не предусматривает развертывания собственных сил США в Украине, но потребует военного потенциала США для защиты европейских войск в случае, если они окажутся в опасности, и удержания России от нарушения любого прекращения огня.

Ожидается, что премьер Британии Кир Стармер обсудит план с Дональдом Трампом в четверг, но пока вряд ли обратится с конкретной просьбой об американской помощи.

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