Это 16-й по счету санкционный пакет. В нем учтен ряд предложений Украины.

Послы Еврооюза согласовали новый 16-й пакет санкций против России. Об этом сообщил журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Юзвяк.

Согласование уже прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Новости о том, что будет 16-й пакет санкций против РФ - это хорошо. Знаю, что ряд наших предложений учтены", - отметил он.

Нужно готовить 17-й, призвал Ермак и выразил мнение, что "санкции являются одним из ключевых механизмов сдерживания российского желания убивать больше".

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"Также необходимы дополнительные ресурсы ограничения российского ВПК и контроля над вооружениями РФ", - сказал он.

По данным Financial Times, 16-й пакет санкций ЕС против России нацелен на алюминиевую промышленность и еще больше ужесточает ограничения на ее экспорт нефти.

"Санкции направлены на 13 банков, 73 так называемых танкера теневого флота, используемых Кремлем для экспорта сырой нефти, и "поэтапный" запрет на покупку странами ЕС определенных видов российской алюминиевой продукции", - пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Пакет, который, по словам источников, был одобрен послами всех 27 стран ЕС, также направлен на большее количество лиц и компаний, которые помогают России вести войну против Украины.

Санкции против РФ

Евросоюз не собирается отменять санкции против России за ее агрессию в отношении Украины, даже если США пойдут на этот шаг, заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности, имплементации и упрощения Валдис Домбровскис.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что США сохранят санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

Как пишет Bloomberg, Рубио в телефонном разговоре заверил своих европейских коллег, что санкции не будут сняты раньше.

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