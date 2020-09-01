Лукашенко уверен, что сильные страны знают, что с Беларусью "не стоит задираться".

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь введет санкции против стран Балтии в ответ на экономические ограничения с их стороны.

Об этом он сообщил во время визита г. Барановичи, цитирует Белта.

Читайте такжеВ Беларуси силовики заблокировали вуз со студентами (фото, видео)

Лукашенко уверен, что более сильные страны знают, что с Беларусью «не стоит задираться, потому что она может перекрыть границу под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток».

Поэтому, убежден белорусский глава, «более слабым странам Балтии дано указание выступить против Беларуси».

«Им дали команду «фас», они и тявкнули из-под забора. Я так оцениваю», – заявил Лукашенко.

Также он утверждает, что реформы в этих странах после распада СССР стали причиной резкого сокращения населения.

«Поэтому пусть они аккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего же народа так в зубы, что этих зубов не останется», – резко выступил Лукашенко.

При этом он подтвердил, что стране «немножко будет невыгодно» переориентировать свои грузы с прибалтийских портов на Россию в рамках санкции против стран Балтии. Однако «мы всегда можем договориться с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки грузов все равно получат выгоду».

Ранее МИД Литвы предлагал ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Белорусский глава заявил о зеркальном ответе: переориентацию своих грузов из балтийских портов.

В свою очередь в Литве отметили, что такое решение Лукашенко дорого обойдется самой же Беларуси.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли согласия применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

Глава украинского МИД Николай Кулеба заявил, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова содействовать урегулированию ситуации в этой стране. При этом Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в стране.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская