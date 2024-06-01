Также в Италии отметили, что не будут присылать своих военных в Украину.

В Риме предостерегают от любых "импульсивных" решений относительно использования Украиной итальянского оружия для ударов по территории РФ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Le Monde.

"Это очень деликатный момент, мы не должны делать никаких ошибочных шагов и должны избегать любых импульсивных мер или заявлений", - подчеркнул он.

По его словам, даже США не предоставили разрешение бить своим оружием без разбора, а только для нанесения ударов по базе, с которой вылетают БпЛА. Таяни отметил, что Америка является "тоже очень осторожной".

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Итальянский министр добавил, что Италия готовится "в ближайшие недели" отправить больше помощи Украине, однако он подчеркнул, что "мы не отправим ни одного итальянского солдата воевать в Украину, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией".

Какие страны разрешили бить Украине своим оружием по РФ

Ранее стало известно о перечне стран, которые дали "зеленый свет" на использование их оружия для ударов по территории РФ. Среди таких государств есть Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, страны Балтии, Эстония, Канада, Финляндия, Швеция и Польша.

В свою очередь Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов НАТО разрешить Украине бить по военным целям на территории России, используя западное оружие.

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