Эксперт также объяснил, как результаты выборов могут повлиять на помощь США Украине.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал выборы в палату Конгресса США. По его мнению, итоги выборов покажут, что с 45-м президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом "покончено".

В новом выпуске программы "Аргумент" эксперт, комментируя успехи ВСУ на Херсонском направлении, отметил, что сегодня политическая карьера закончилась для двух людей. По словам Пионтковского, для президента РФ она закончилась уже давно, но сегодня это "закрепилось" окончательно. А вот для Трампа карьера завершилась после выборов в США.

И, хотя окончательные итоги выборов станут известны, по данным СМИ, лишь в декабре, Пионтковский отметил, что ситуация уже не в пользу Трампа. Он, по словам публициста, виноват в этом сам. Трамп заменил "традиционных" республиканцев "фанатиками", которые не сумели пройти в Конгресс.

На фоне всего этого Трамп потерял доверие республиканцев и уже не сможет пойти в президенты США, отмечает публицист. Однако результаты выборов и "конец" Трампа не окажут негативного влияния на помощь Украине.

"Вот это традиционное большинство, оно поддерживает Украину не меньше, чем демократы даже. Они часто критикуют Байдена, что недостаточно помощь оказывается, не выдается самые современные образцы оружия и так далее. А Трамп совершил еще одну идиотскую ошибку. Ну, может быть, в силу своей странной привязанности к Кремлю. И в Кремле ему все время аплодировали. Ведь его кандидаты кричали: "мы не дадим больше ни цента на поддержку Украины". И это шло наперекор с широкими общественными состояниями. Ну, короче, с Трампом в Америке покончено", - резюмировал Пионтковский.

Выборы в США

Как сообщал УНИН, 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. Вскоре стало известно, что Республиканская партия, по предварительному результату, может стать главенствующей в Палате.

По данным СМИ, окончательные результаты выборов в США появятся в декабре. Все затянется из-за того, что в штате Джорджия будут проводить повторное голосование. Также стало известно, что на выборах в палату представителей США прошли два покойника.

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