Демократическая партия может избежать разгрома.

По предварительным результатам промежуточных выборов в США Республиканская партия может установить контроль над Палатой представителей Конгресса. При этом демократы смогут избежать "разгрома" на выборах на фоне падения рейтинга нынешнего президента Джо Байдена.

По данным Reuters, республиканцы забрали четыре места демократов в Палате представителей. Это на одно меньше, чем необходимо для установления большинства, что даст возможность влиять на повестку дня администрации Байдена. Правда, еще не объявлены 100 мест из 435 в Палате представителей.

Решающие гонки в Сенат в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне имеют похожие результаты. При этом в Джорджии может пройти второй тур 6 декабря, и, возможно, решится судьба Сената. Пока что демократы контролируют Сенат 50 на 50, а у вице-президента Камалы Харрис решающий голос.

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Согласно предварительным результатам выборов, демократы смогут избежать "разгромных" выборов на фоне падения рейтингов Байдена.

Выборы в США - что известно

В Республиканской партии перед выборами в США увеличилось число противников военной поддержки ВСУ. В свою очередь республиканец Адам Кинзингер заверил, что правые и левые зачастую имеют общию позицию в важных политических вопросах.

Перед самимы выбрами, 3 ноября, стало известно, боты используют политические мемы, чтобы повлиять на результаты выборов. При этом российский олигарх Евгений Пригожин сознался, что "вмешивался, вмешивается и будет вмешиваться" в выборы в США.

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