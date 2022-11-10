Оба кандидата умерли до для голосования.

Среди кандидатов на промежуточных выборах в США оказались мертвецы. Двух из них переизбрали в палату представителей.

По данным телеканала Fox News, 9 октября умер 85-летний член Демократической партии от штата Пенсильвания Энтони Делука. Политик боролся с лимфомой.

Несмотря на смерть кандидата свои голоса за него отдали почти 86% избирателей, из них 14 тысяч голосов он получил в день выборов, а еще 7 тысяч по почте.

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"Хотя мы невероятно опечалены потерей представителя Тони Делуки, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно. Вскоре последуют внеочередные выборы", - говорится в сообщении коллег умершего из палаты представителей.

Делука оказался не единственным мертвым кандидатом. Так, на выборах в нижнюю палату конгресса прошла представительница Демократической партии от штата Теннесси Барбара Купер. По данным местной газеты The Commercial Appeal, она умерла 25 октября в возрасте 93 лет.

Выборы в США - что известно

8 ноября состоялись промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США.

По предварительным результатам, Республиканская партия может установить контроль над Палатой представителей Конгресса. При этом пока что демократы контролируют Сенат 50 на 50, а у вице-президента Камалы Харрис решающий голос.

Позже стало известно, что окончательные результаты выборов станут известны лишь в декабре. Процесс затянется из-за необходимости проведения повторного тура голосования в американском штате Джорджия.

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