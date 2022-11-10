Среди кандидатов на промежуточных выборах в США оказались мертвецы. Двух из них переизбрали в палату представителей.
По данным телеканала Fox News, 9 октября умер 85-летний член Демократической партии от штата Пенсильвания Энтони Делука. Политик боролся с лимфомой.
Несмотря на смерть кандидата свои голоса за него отдали почти 86% избирателей, из них 14 тысяч голосов он получил в день выборов, а еще 7 тысяч по почте.
"Хотя мы невероятно опечалены потерей представителя Тони Делуки, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно. Вскоре последуют внеочередные выборы", - говорится в сообщении коллег умершего из палаты представителей.
Делука оказался не единственным мертвым кандидатом. Так, на выборах в нижнюю палату конгресса прошла представительница Демократической партии от штата Теннесси Барбара Купер. По данным местной газеты The Commercial Appeal, она умерла 25 октября в возрасте 93 лет.
Выборы в США - что известно
8 ноября состоялись промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США.
По предварительным результатам, Республиканская партия может установить контроль над Палатой представителей Конгресса. При этом пока что демократы контролируют Сенат 50 на 50, а у вице-президента Камалы Харрис решающий голос.
Позже стало известно, что окончательные результаты выборов станут известны лишь в декабре. Процесс затянется из-за необходимости проведения повторного тура голосования в американском штате Джорджия.