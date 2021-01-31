Эстонским детям не нужно учить русский язык.
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«У эстонских детей нет причин изучать русский язык, поскольку в Эстонии есть один государственный язык - и это эстонский язык. Также Россия для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведется, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии», - сказал он.
По его мнению, нет никаких перспектив для изучения русского языка: «Необходимо учить немецкий, английский, французский, испанский языки».
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