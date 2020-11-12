На аукционе Sotheby's в Женеве продали розовый бриллиант "Призрак Розы" за рекордные для драгоценного камня такого типа $26,63 млн.
Читайте такжеВ Южной Африке добыли один из крупнейших алмазов в мире: его стоимость может достичь $18 миллионов (фото)Об этом говорится в заявлении организаторов аукциона, пишет "Европейская правда".
Розовый бриллиант весом 14,83 карат - крупнейший из когда-либо проданных с аукциона. Цена, которую за него заплатили, также является рекордной.
Бриллиант вырезали из необработанного алмаза, найденного в России в 2017 году.
Отмечается, что покупатель участвовал в аукционе по телефону и пожелал остаться неизвестным.
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