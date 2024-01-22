Известная телеведущая заявила о притеснениях русского языка в соседнем государстве.

Российской пропагандистке, заместителю генерального директора "Газпром-медиа" Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан из-за заявления о вытеснениях русского языка в этой стране. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, информирует Радио Азаттык.

Так, отвечая на вопрос, пустят ли в страну россиянку Канделаки, дипломат ответил, что "государство такого никогда не прощает".

"Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет", - заявил Смадияров.

Он добавил, что обидно, когда "наши друзья не знают о нашей стране", и что "информация о нас у них неправильная".

"Если мы будем обращать внимание на каждого из них, у нас не хватит времени. Самое обидное - что это соседская страна, наши друзья, не знают о нашей стране. Потому что информация о нас у них неправильная. Чем вступать в конфликт в социальных сетях, давайте продолжим работу", - сказал представитель МИД Казахстана.

Как известно, на прошлой неделе российская телеведущая Тина Канделаки в своем посте в соцсети заявила, что в Казахстане "медленно, но продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне".

"Минтранс республики захотел переименовать несколько ж/д станций и заменить русские названия на казахские. К примеру, предлагают заменить станцию "Уральск" на "Орал", "Узень" на "Жаңаөзен" и т. д. Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз", — написала Канделаки.

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