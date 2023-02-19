Скандальная ведущая предала свою родину и шла к славе по головам.

Скандальная российская ведущая Тина Канделаки уже стала легендой росТВ и звездой пропаганды Кремля. Однако она неохотно вспоминает о том, кто же сделал ее известной и как она из дурнушки с усиками стала женщиной, которой приписывают романы со многими политиками, включая Путина и Кадырова.

В новом сюжете "Грошей" разбирались, как Канделаки предала свою родину и сумела прославиться. Без протекции не обошлось.

Грузинка родилась в Тбилиси, ее мама была врачом, а папа - директором овощебазы. Канделаки мечтала о славе с детства, она грезила богатством и популярностью. Сначала она поступила в медицинский и хотела стать пластическим хирургом, но вскоре поняла, что мечтает о другом. Канделаки перевелась на журфак, пользуясь протекцией своего отца. После этого ее взяли на один из телеканалов Грузии, где ее усиленно "продвигали".

Канделаки даже не знала родного языка, ей писали тексты на грузинском с руской транскрипцией. Затем она подалась в Москву, где встретилась с актером Стасом Садальским. Он вспоминает, что поначалу Канделаки была дурнушкой с усиками, но ему удалось превратить ее в звезду росТВ. Удивительно, но ей не приписывали роман с Садальским, однако нашлись более известные мужчины, с которыми "светилась" Канделаки.

Так, она притворялась умной и пользовалась покровительством, при этом не забывая заводить новые знакомства. Садальский познакомил Канделаки с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Она прожила с ним 12 лет, постоянно ему изменяла, а затем и вовсе бросила мужчину, когда у того начались проблемы.

"Грузинская бабочка" легко предает людей и забывает о том, кто ей помогал. Более того, ради денег Канделаки даже предала свою родину. В 2008 году, когда РФ бомбила Грузию, она встала на сторону страны-агрессора и постоянно продвигала российскую пропаганду.

В "послужном списке" Канделаки немало романов. Она крутила интрижки с миллиардером Сулейманом Керимовым, футболистом Артемом Милевским, соратником Януковича Сергеем Курским. Помимо этого, Канделаки приписывают роман даже с Рамзаном Кадырова. Она пыталась соблазнить и Путина, но ей не помогло даже глубокое декольте.

Канделаки ловко врет и умело выкарабкивается из грязных скандалов. Ей удается "заминать" даже самые неприятные истории. Легенда российской пропаганды сумела разбогатеть, обзавестись элитной недвижимостью и получить немало высоких должностей. Канделаки не скрывает, что любит деньги и удачно продает свое имя. Она гордится этим и не считает, что это постыдно.

Войну РФ против Украины Канделаки оправдала весьма непринужденно, как и вторжение страны-агрессора в Грузию. Сейчас, спустя почти год после полномасштабного вторжения в Украину, она активно продвигает российские фейки о "биолабораториях" в нашей стране. Канделаки идет по хорошо известному сценарию, написанному машиной пропаганды Кремля.

Говоря об РФ, Канделаки всегда пытается прославлять страну-агрессора и приписывает ей немало фейковых заслуг. Сложно представить, что когда-то Канделаки была звездой и в Украине. Шоу "Самый умный" было весьма популярным, однако участники проекта не разделяют пропагандистских взглядов предательницы. Они даже писали Канделаки открытое письмо, где посылали ее "вслед за русским военным кораблем".

"Дорогие "умники", я свой выбор сделала", - отвечала предательница на открытое письмо.

Канделаки продолжает поддерживать Путина, несмотря на все санкции, которые затрагивают не только ее, но и ее детей. Впрочем, мечты предательницы о "великой РФ" рушатся, ведь кровавый диктатор терпит поражение на фронте и уже близок к полному провалу.

Ранее СМИ рассказали, как Тина Канделаки поплатилась за свою позицию в войне против Украины.

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