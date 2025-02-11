Борт вылетел из Калининградской области РФ.

Российский самолет Су-24МР, который является фронтовым разведчиком, залетел в Польшу. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Инцидент произошел 11 февраля, в 14:09 в восточной части Гданьского залива. Отмечается, что самолет РФ нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину 6,5 км и находился в нем 1 минуту и 12 секунд.

Самолет выполнял полет из Калининградской области РФ. Причиной нарушения воздушного пространства Польши россияне назвали отказ навигационной системы.

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"За полетом самолета наблюдали системы радиолокации польских Вооруженных сил. Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана Вооруженных сил России. Польские службы наблюдения за воздушным пространством поддерживали связь с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения польского воздушного пространства и сообщила, что это произошло из-за отказа навигационной системы самолета Су-24МР", – говорится в сообщении.

Нарушение воздушного пространства стран самолетами РФ

Инцидент в Польше – далеко не первый случай, когда российские военные самолеты нарушают воздушное пространство других стран. К примеру, 9 февраля над Балтийским морем F-35 перехватили три самолета РФ. Речь идет об Ан-72, СУ-24МР и Ил-20.

В декабре 2024 года истребители США перехватили российские бомбардировщики Ту-95МС возле Аляски. Такие самолеты РФ использует во время массированных ракетных атак по Украине.

16 октября 2024 года Германии пришлось поднять в воздух свои истребители. Причиной стал российский самолет-разведчик Ил-20.

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