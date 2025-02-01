Кроме производственных проблем, Су-57 до сих пор не прошел широких испытаний в реальных боевых условиях, говорит Эндрю Лейтем.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 никогда не сможет стать самолетом уровня американского F-35. Несмотря на его технологическое совершенство, производство Су-57 значительно затруднено санкциями, что ограничивает его развертывание и оперативное влияние.

Об этом пишет в материале для ресурса 1945 внештатный научный сотрудник организации "Оборонные приоритеты" и профессор международных отношений и политической теории в колледже Макалистера в Сент-Поле, штат Миннесота Эндрю Лейтем.

Разработанный для обеспечения превосходства в воздухе и нанесения высокоточных ударов, Су-57 обладает рядом передовых характеристик, которые относят его к элитной категории современных боевых самолетов. В частности, в его характеристиках сказано, что истребитель может развивать скорость до 2 Махов, а дальность полета составляет около 2200 миль (3500 км). Но есть один большой нюанс – хотя РФ пытается производить Су-57 в значительных количествах, по состоянию на конец 2024 года было поставлено только 22 этих самолета, включая серийные и испытательные самолеты

Видео дня

В противовес этому, американская программа по выпуску F-35 имеет массовое производство – более 1000 единиц, поставленных в различные военно-воздушные силы союзников. Этот самолет, несмотря на задержки и перерасход, показал значительную боевую готовность и интеграцию в ВВС НАТО и союзников, что Россия еще не смогла повторить в случае с Су-57.

По словам профессора, основным препятствием для российской программы Су-57 является влияние западных санкций, введенных из-за войны против Украины. Пробелы в производстве собственных компонентов заставили Россию замедлить или даже свернуть некоторые военные проекты, и Су-57 не стал исключением. Между тем, F-35 подобных проблем не имеет.

Чтобы преодолеть влияние санкций, Москва все чаще обращается к альтернативным путям поставок деталей. В частности, Китай и Турция предоставляют России доступ к высокотехнологичным компонентам через косвенные каналы. Но даже с использованием "обходных путей", программа Су-57 остается осложненной логистическими проблемами и ростом затрат, что еще больше ограничивает масштабы ее развертывания.

Помимо производственных проблем, Су-57 до сих пор не прошел широких испытаний в реальных боевых условиях. Хотя российские источники утверждают, что Су-57 использовался в войне против Украины, независимых проверок остается мало. К тому же, недавно на авиасалоне в Чжухае, Китай, один из представленных Россией Су-57 имел видимые дефекты. На нем были плохо пригнаны винты и видны щели в фюзеляже. И это лишь усиливает скептицизм относительно общего совершенства самолета.

В этом аспекте просматривается резкий контраст с F-35. Американский истребитель прошел тщательные испытания и доработки, что сделало его самым распространенным истребителем пятого поколения в мире. Он также испытывался в боях на многих театрах военных действий.

"Хотя Москва, вероятно, будет продолжать дорабатывать и совершенствовать Су-57 в течение следующих лет, ее способность эксплуатировать самолеты в больших количествах остается неопределенной. Су-57, при всей своей многообещающей перспективе, иллюстрирует более широкие вызовы, стоящие перед российским военно-промышленным комплексом, который пытается ориентироваться в будущем, ограниченном санкциями и геополитической изоляцией, и в то же время отстает от F-35 как по количеству произведенных самолетов, так и по уровню их оперативного развертывания", – акцентирует Лейтем.

Успех американского самолета F-35 позиционирует его как доминирующий истребитель пятого поколения. В свою очередь, российский истребитель Су-57 остается амбициозным проектом, который все еще пытается достичь значительных масштабов.

Российский самолет Су-57

Россияне позиционируют свой истребитель Су-57 как самолет пятого поколения. Согласно данным из открытых источников, длина борта составляет 19,8 м, а размах крыла – 14 метров.

Также сообщается, что Су-57 может пролететь без дозаправки до 3500 км. Его могут вооружать как ракетами класса "воздух-воздух", так и ракетами класса "воздух-земля", и авиабомбами.

Индия и другие потенциальные заказчики уже отказались от покупки Су-57. А оборонная промышленность РФ не имеет достаточно средств и масштабов для массового производства истребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: