Тамаз Сомхишвили оказался причастным не только к ремонту российских самолетов, но и к модернизации ракет на мощностях Тбилисского авиационного завода.

Российский предприниматель Тамаз Сомхишвили (также известный как криминальный авторитет Тамаз Тобольский), который требует у общины Киева 4 млрд, оказался причастным не только к ремонту российских самолетов, но и к модернизации ракет на мощностях Тбилисского авиационного завода.

Об этом в своем блоге на Цензор.Нет сообщает телеведущий, автор программы "Антиподы" Сергей Иванов со ссылкой на расследование медиапроекта "Субботний эфир" грузинского телеканала ТВ Первый.

"Грузинским коллегам удалось выяснить, что на территории Тбилисского авиазавода действует три юридических лица и три производства: НПЦ "Дельта", подчиняется Минобороны Грузии, Тбилисский авиационный завод "Тбилавиамшени" (Joint Stock Company Tbilaviamsheni) и TAM Management. По меньшей мере на два из этих предприятий имеет влияние Сомхишвили. Журналисты позвонили Важи Тордия, который был многолетним руководителем "Тбилавиамшени", а затем стал совладельцем и директором TAM Management. Тот заявил, что 20% российского концерна "Штурмовики Сухого" принадлежит "Тбилавиамшени". Они ремонтируют российские самолеты, и все действия согласовывают с российской стороной", - пишет Иванов.

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Грузинские журналисты также выяснили, что член правления и председатель наблюдательного совета "Тбилавиамшени" - Георгий Сомхишвили, родственник Тамаза. Впрочем, он не смог объяснить Маке Андроникашвили, каким образом он попал на авиационное предприятие.

По словам Сергея Иванова, Важи Тордия также сообщил, что Сомхишвили вложил в предприятие $7 млн и заключил контракт на $20 миллионов с Джибути. Эта африканская страна давно сотрудничает с россией в области ВПК, именно здесь, по данным американской разведки, работает фабрика "троллей" международного преступника Евгения Пригожина. По мнению Сергея Иванова, это может свидетельствовать о том, что "африканский контракт" - это на самом деле поврежденные российские "Сушки", завозимые в Тбилиси в обход международных санкций.

"Можно сделать вывод, что частные, а главное – государственные, грузинские структуры, работающие на мощностях Тбилисского авиазавода, колаборируют с государством-террористом, восстанавливают ее авиационную технику и, соответственно, являются соучастниками геноцида украинцев. И поэтому посольство Грузии в Украине не должно молчать, делая вид, что ничего не происходит, а предоставить объяснения относительно участия авиационного предприятия с Тбилиси в военной агрессии против Украины", - отмечает Сергей Иванов.

Но главное, что удалось выяснить авторам грузинского телепроекта, по мнению журналиста, что помимо ремонта российских самолетов и вертолетов, предприятия Тамаза Сомхишвили модернизируют ракеты РФ класса "воздух-воздух".

"Мы знаем, что именно ракеты являются главным козырем российского диктатора и что он имеет проблемы с ними, а значит нуждается во внешней помощи. Вскоре я планирую получить документальные доказательства сотрудничества Сомхишвили с россиянами еще и в ракетной теме. Но, согласитесь, предположить, что лицо, которое ремонтирует россиянам боевые самолеты, может ремонтировать и боевые ракеты-довольно просто", - заключает телеведущий.

Напомним, ранее серий Иванов подробно описывал коррупционную схему, по которой Тамаз Сомхишвили пытается незаконно отсудить у Киева 4 млрд гривен, требуя возмещения за реконструкцию Харьковской площади, которая так и не была осуществлена. Ранее по похожей схеме ему удалось провернуть многомиллионную аферу в Одессе. Иванов официально обратился к СБУ, ОП, ВР, КМУ и НБУ с требованием ввести против Сомхишвили санкции СНБО.