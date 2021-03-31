Обоих обвиняют в серьезных преступлениях, связанных со шпионажем и государственной безопасностью.

Полиция Италии арестовала по подозрению в шпионаже российского военного, аккредитованного МИД РФ, и старшего офицера итальянского военно-морского флота.

Об этом пишет Reuters.

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Спецслужбы Италии вмешались в их тайный разговор сразу после того, как итальянский офицер отдал россиянину документы в обмен на деньги.

Обоих обвиняют в серьезных преступлениях, связанных со шпионажем и государственной безопасностью.

По словам правоохранителей, гражданина Италии взяли под стражу, а с юридическим статусом россиянином до сих пор разбираются ввиду его работы в диппредставительстве.

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Автор: Яна Ставская